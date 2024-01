Il caso ultras Inter e Milan: la situazione

I legami con la criminalità organizzata

Il caso di, conosciuto come lo "Zio" e capo della curva dell'Inter assassinato il 29 ottobre 2022, ha portato alla luce una complicata situazione legata agli affari dello stadio Meazza., senza considerare gli equilibri criminali esistenti, è stato oggetto di dibattito sulla possibilità di mandarlo in pensione con un'indennità, vista l'importanza finanziaria della curva dell'Inter. A rivelare la storia è Il Fatto Quotidiano.Parallelamente, emergono tensioni nella curva Sud deltra, reggente e fratello di Luca, e, noto come Sandokan. Lombardi, nel 2006, aveva coordinato azioni per sciogliere la Fossa dei Leoni, diventando successivamente leader della Curva sud. Questi avvenimenti sono stati discussi tra maggio e luglio del 2022 in vari incontri e summit, il più notevole dei quali si è svolto a Casa Milan durante la celebrazione del 19° scudetto rossonero.La riunione aveva l'obiettivo di risolvere le tensioni e reintegrare Lombardi negli affari della Sud, ma il risultato fu che Lombardi non fu più benvenuto.Il futuro summit si svolge a viale Montenero e coinvolge diverse figure, tra cui i Calajò, un membro dell'allora direttivo dell'Inter, un ex pugile, e una figura siciliana legata apalermitana. Durante questa riunione, vengono discussi vari temi, tra cui l'indennità a Boiocchi e il passaggio della leadership di curva da Beretta a Boiocchi.Tuttavia, la situazione non è risolta, e la risposta di Boiocchi è oggetto di attesa.L'omicidio rimane irrisolto, e al momento né i Calajò né altri vicini alla curva Sud sono coinvolti in indagini. L'intera vicenda evidenzia le complesse dinamiche e tensioni all'interno del panorama delle curve nel calcio italiano.