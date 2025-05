Caso ultras, il precedente Andrea Agnelli: quanto durò l’inibizione, la multa e le differenze con l’Inter

Hakane Simonenon saranno presenti nella prossima giornata di campionato. Il centrocampista turco e l’allenatore dell’Inter hanno infatti scelto la via del patteggiamento con la Procura della Figc, che ha portato all’imposizione di una giornata di squalifica per entrambi. La decisione è legata all’ inchiesta "Doppia Curva ", portata avanti dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha acceso i riflettori sulle dinamiche interne alle curve diL’indagine ha avuto anche risvolti sportivi, e la Procura federale ha deciso di agire in merito, coinvolgendo alcuni tesserati. Calhanoglu e Inzaghi hanno scelto la via del patteggiamento, accettando la sanzione. Entrambi salteranno così il prossimo impegno di Serie A.

Un episodio che, all’interno della comunità dei tifosi della Juventus , ha subito riportato alla memoria quanto successo con Andrea Agnelli.Nel 2017 il procuratore federale Giuseppe Pecoraro chiese 30 mesi di inibizione per il presidente bianconero a causa dei rapporti del management Juventus con gli ultras e la concessione di biglietti in numero non consentito. La corte, il 25 settembre 2017, comminò ad Agnelli uno anno di squalifica e più di 20 mila euro di ammenda. A dicembre dello stesso anno, la Corte d’Appello accolse parzialmente il ricorso: inibizione ridotta a tre mesi (che all’epoca erano già scontati) e multa aumentata a 100 mila euro. Al club Juventus, invece, una multa di 600 mila euro.“La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore federale e dalla società Juventus con riferimento alla posizione del presidente Andrea Agnelli e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ridetermina la sanzione allo stesso inflitta nell’ammenda di 100mila euro e nell’inibizione fino alla data odierna. La Corte ridetermina inoltre la sanzione dell’ammenda di 600 mila euro alla società e dispone la disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell’anno 2018 con il settore denominato ‘Tribuna (Curva) Sud’ dell’Allianz Stadium di Torino privo di spettatori”.All’Ansa, la risposta di Giuseppe Pecoraro affidata all’Ansa: “Questa sentenza è un brutto precedente. Si è voluta monetizzare la sanzione”.Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha sanzionato Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi con una giornata di squalifica, da scontare nel prossimo turno di Serie A contro il Verona. La decisione è arrivata dopo l’accertamento della violazione di due articoli del Codice di Giustizia Sportiva: l’articolo 4, che impone lealtà e correttezza, e l’articolo 25 comma 10, che vieta contatti con esponenti di gruppi organizzati non ufficialmente riconosciuti dalle società.L’inchiesta “Doppia Curva”, condotta dalla Procura della Repubblica di Milano, aveva già portato all’arresto di vari capi ultras e all’azzeramento dei vertici delle tifoserie di Inter e Milan. La Figc, ricevuti gli atti, ha avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità sportive. Inzaghi e Calhanoglu hanno optato per il patteggiamento.Sul fronte dirigenziale, Javier Zanetti è stato multato di 14.500 euro, mentre Beppe Marotta è stato assolto grazie alla documentata collaborazione con le autorità. La società Inter è stata multata per 70.000 euro per responsabilità oggettiva, mentre il Milan ha ricevuto una sanzione di 30.000 euro.