Dopo il daspo inflitto a 38 tifosi juventini nell'ambito dell'inchesta in corso all'interno del tifo organizzato, ha parlato il dirigente della Digos di Torino Carlo Ambra: "Con l'operazione Last Banner abbiamo preso tutte le linee di comando di organizzazione dei gruppi, è stata un'operazione a 360° ma non è ancora finita. Monitoreremo qualsiasi tipo di infiltrazione antigiuridica e illegale all'interno della curva. Proseguiremo il lavoro con la massima attenzione, tanto che già nell'ultima partita abbiamo effettuato una serie di sanzioni amministrative nei confornti di alcuni soggetti che non si vogliono allineare a divieti come quelli di portare simbologie dei gruppi investigati".