Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato in riferimento al saluto militare dei calciatori della Turchia, tra cui Merih Demiral della Juventus, ai microfoni di Rai Sport: "Sono contrario a ogni tipo di guerra, qualunque esse siano. Siamo nel 2020 e le cose si possono risolvere parlando, dialogando. Lo sport è l'unico mezzo che riesce ad avvicinare le persone e a non allontanarle. E questo devono fare gli uomini di sport, che lavorano tutti i giorni con persone di ogni etnia". Sulla finale di Champions League a Istanbul poi: "Posso solo dire che ci ho lavorato un anno ed è una città meravigliosa con persone meravigliose. Poi non so cosa possa succedere".