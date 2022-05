Ore calde in casa Fiorentina. Con tanta polemica. Sì, perché la società è in trattativa per Lucas Torreira, ma ha chiesto uno sconto all'Arsenal e al giocatore stesso sull'ingaggio, tanto che l'affare riscatto rischia di saltare. E i tifosi Viola non l'hanno presa benissimo, anzi... Ieri sera, nei pressi del centro sportivo Davide Astori, è apparso uno striscione con un messaggio chiaro: “TORREIRA ALLA FIORENTINA, BARONE ALL’ARSENAL”.