1









Stamattina alle 11 si terrà in videoconferenza il procedimento, da parte del Tribunale della Federcalcio, contro la Lazio e il suo presidente Claudio Lotito (e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia) per il caso relativo alla condotta poco chiara del club biancoceleste relativamente ai tamponi anti-Covid tra ottobre e novembre 2020, quando contro il Torino giocarono alcuni giocatori poi risultati nuovamente positivi al coronavirus. Il procuratore federale Giuseppe Chinè esporrà le proprie accuse, raccolte in 468 pagine, e presenterà le sue richieste di sanzione. La memoria difensiva della Lazio si snoda in 25 pagine più 56 allegati.



LE IMPLICAZIONI - Che tipo di sentenze possono rischiare la Lazio e i vari soggetti coinvolti? La squadra può andare incontro a dei punti di penalizzazione (attualmente è 7^ a 49 punti, attaccata per i capelli alla zona Europa League) mentre Lotito rischia dall'inibizione fino all'interdizione dai ruoli in Figc!