In casa Lazio tiene banco il caso tamponi. Il primo a rischiare è il presidente del club biancoceleste per il quale, stando a quanto riporta Il Messaggero, il Tribunale Federale chiederà l’inibizione e potrebbe decadere da ogni carica federale per sempre. Inoltre, la Procura Federale venerdì potrebbe chiedere una penalizzazione di 6 punti in classifica e ottenere il via libera del giudice di primo grado. Sanzione che nel caso stravolgerebbe i piani alti della classifica e le speranze di un posto in Champions League per Immobile e compagni.