Secondo La Stampa, nonostante gli avvenimenti recenti sarebbe insensato per lapentirsi per il mancato arrivo di. In un momento di crisi la sua richiesta di ingaggio - 12 milioni - era eccessiva, oltre che minacciosa per gli equilibri dello spogliatoio, anche in vista di un prossimo rinnovo che avrebbe potuto costringere i bianconeri con le spalle al muro. Giusto dunque, secondo il quotidiano, scegliere di rinunciare al portiere italiano, ma giusto anche non sottovalutare la questione