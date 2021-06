L'avvocato Maurizio Paniz, a Radio Bianconera, ha parlato della questione Uefa e Superlega: "Io credo che Ceferin non abbia capito dove sta andando a finire questa questione. In ogni ambito esiste la concorrenza e in questo momento nel calcio non c’è, c’è un organo che fa il bello e il cattivo tempo. Ceferin deve capire che il calcio ha bisogno della concorrenza, del libero mercato utilizzato in chiave positiva. Sono le grandissime società che portano gran parte delle risorse e con queste bisogna fare i conti. Chi più produce ha più diritto di avere. Ceferin deve fare un bagno d’umiltà e capire bene le problematiche che ci sono. Anche certe offese di carattere personale secondo me sono inopportune, chi è al vertice deve sapere quando è il momento di tacere".