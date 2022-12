Non solo la Uefa, anche l'Eca, l'associazione dei club europei, ha accolto molto positivamente il parere dell'avvocato generale dell'UE in merito al caso Superlega. Ecco il commento: "Il parere emesso oggi dall'avvocato generale della Corte di giustizia Rantos propone un netto rifiuto degli sforzi di pochi per minare le fondamenta e il patrimonio storico del calcio europeo per molti. [...] La forte opposizione nei confronti di quei pochi egoisti che cercano di sconvolgere il calcio europeo per club e minare i valori che lo sostengono".