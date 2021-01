Nove telefonate e sette messaggi. Questo è quanto emerso nell'inchiesta sull'in merito alla Juventus, con un terzo dirigente bianconero finito davanti ai pm. Si tratta diche per nove anni - dal 2011 al 2020 - è stato segretario generale del club bianconero, salvo diventare- scrive Repubblica - "ma da quel che si può ricostruire dagli atti sin qui depositati, Lombardo ha avuto un ruolo, seppur in apparenza minore, nella genesi del pasticcio dell'esame sostenuto il 17 settembre presso l'Università per Stranieri.Gli indagati del caso Suarez sono tre per la Juventus: Paratici, poi gli avvocati Chiappero e Turco. Il quotidiano Repubblica ripercorre anche i passaggi e le telefonate, così: ""Mi disse che la Juve stava comprando Suarez e che l'accordo era quasi fatto", dirà la ministra ai pm. "Mi spiegò che non aveva il passaporto italiano e che Suarez aveva già presentato domanda al Consolato italiano di Barcellona per l'ottenimento della cittadinanza, ma la domanda non si era completata ed era necessario verificare se potesse in qualche modo completare l'iter, chiedendomi a tal fine un supporto". Subito dopo la chiamata di Paratici, sul telefonino della ministra arriva via whatsapp tutta la documentazione necessaria per riavviare la pratica Suarez e portarla a completamento: la domanda di cittadinanza, il primo rigetto del ministero, il passaporto spagnolo del calciatore e alcuni certificati di buona condotta rilasciati da autorità straniere.E' il rettore dell'Università degli studi di Perugia che metterà la Juve in contatto con Simone Olivieri, direttore generale dell'Università per Stranieri (indagato per aver anticipato e organizzato una sessione ad hoc per il calciatore)".