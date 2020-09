Come da copione, il caso dell'esame "truccato" di Luis Suarez ha scatenato il web, non solo per denunciare (giustamente) il malcostume italiano, ma anche (assai meno giustamente) per pronunciare le proprie sentenze contro la Juventus, indirettamente coinvolta nello scandalo. Se il ruolo effettivo della Juve è tutto da accertare e dimostrare, gli utenti antijuventini di Twitter hanno già creato e mandato in tendenza un hashtag che vuole fare il verso al #finoallafine che caratterizza il brand bianconero...



Ed ecco che già da ieri nel popolare social network prolifera l'hashtag #finoallaradiazione, che vorrebbe individuare nella Juventus la colpevole della storia e ne auspica le pene peggiori (sfogliare la gallery per credere)