Stamattina ha fatto scalpore l'uscita di nuovi dettagli sull'affaire Suarez, tra Fabio Paratici ,la ministra De Micheli e il capo-gabinetto. Qualcosa che ha fatto tornare come sempre a parlare contro la Juventus. Ma contestualmente sono fioccati sui social i messaggi dei tifosi bianconeri sulla questione, accusando i media italiani di tirar fuori Suarez "casualmente" a pochi giorni da Inter-Juve, in programma domenica sera a San Siro. Qualcun altro, inoltre, lamenta come non si sia parlato abbastanza dell'intervento diretto della Asl di Napoli per bloccare giocatori e allenatore dell'Empoli ieri in Coppa Italia... Infine, c'è chi dice "In pratica, oggi non è uscito niente di nuovo".

