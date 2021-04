Caso Suarez, nuovo capitolo. Dopo le parole di Andrea Agnelli, di Lombardo e dell'avvocato del giocatore oggi all'Atletico Madrid, è spuntato un video in esclusiva sull'esame farsa di italiano che ha sostenuto l'attaccante in estate. A riportarlo è La Repubblica, in pochi minuti ha fatto il giro del web e sui social è già partito il botta e risposta juventini contro tutti. I tifosi delle altre squadre attaccano Agnelli dopo la rivelazione dell'avvocato di Suarez ("Ci ha cercato la Juve, c'era già l'accordo"), i bianconeri ironizzano: "Parla l'italiano meglio lui di Cassano".



