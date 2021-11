Sono scaturiti dall'indagine sul cosiddetto "esame farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto dagli accertamenti che hanno portato la Guardia di finanza a ipotizzare irregolarità in alcuni concorsi all'Università per Stranieri di Perugia. Dall'analisi del materiale e dei documenti, anche informatici, acquisiti in quella occasione, in particolare dei telefoni cellulari, sono emersi elementi che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare l'esistenza delle irregolarità. Nell'inchiesta figurano una. Tre o quattro i concorsi sui quali si concentra l'attenzione degli investigatori.Nella nuova indagine si ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Il procuratore,, ha confermato che "rappresentano il prosieguo delle indagini che avevano portato, nel mese di settembre dello scorso anno, alle perquisizioni presso l'Ateneo umbro in relazione all'esame di italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez".