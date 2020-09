Spunta anche il reato di concorso in corruzione nelle accuse contestate alla rettrice dell’Università per stranieri di Perugia nell’ambito dell’inchiesta penale sull'esame-truffa di Luis Suarez. Nell’avviso di garanzia, come riferisce l’Ansa, alla rettrice Giuliana Grego Bolli si citano gli articoli 110 e 319. Quest’ultimo descrive l’ipotesi di reato del concorso in corruzione, punendo chiunque "riceva denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio". Nell’ordinanza erano stati contestati i reati di "falsità ideologica" e di "rivelazione di segreto di ufficio", ma gli inquirenti hanno allargato l'indagine.