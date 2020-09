Nell'edizione odierna di Repubblica, è emerso un nuovo retroscena sul caso Suarez. E in particolare sul 'giallo aeroporto'. Nel racconto del quotidiano si parla infatti del lavoro dei finanzieri: si lavora sulle mail e i messaggi telefonici dei dirigenti indagati, ma non solo. La parte operativa delle indagini si è spostata anche all'aeroporto di Perugia, dov'è atterrato il C510 che ha portato Suarez da Barcellona a Perugia grazie all'aiuto della compagnia catalana Clipper National Air. I militari hanno acquisito bolle di viaggio e documenti: il volo sarebbe costato intorno agli 11 mila euro, ma chi l'ha pagato? Dalla Juventus confermano: "Non siamo stati noi a finanziare il viaggio a Suarez". Parole confermate dai primi riscontri documentali.