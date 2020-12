"Si sono avvalse della facoltà di non rispondere la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e la docente Stefania Spina, interrogate ieri mattina dal gip Piercarlo Frabotta e dai pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, che stanno coordinando le indagini sul caso Suarez". Apro così Tuttosport, che racconta la giornata di indagini in merito all'esame farsa dell’ex giocatore del Barcellona. Un caso ormai noto, per il quale è indagato anche Paratici per “false informazioni al pubblico ministero”.



La rettrice, sospesa per otto mesi e accusata di falso e rivelazione di segreto d’ufficio, è stata la prima ad arrivare al Palazzo di giustizia di Perugia. Poi, si legge, è toccato alla professoressa Spina che, secondo l’accusa, avrebbe concordato con il calciatore i contenuti dell’esame.



Questa mattina, invece, parleranno il direttore generale dell’ateneo Simone Olivieri e del professore Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori che hanno interrogato Suarez. E la scena non dovrebbe essere quella del silenzio, spiega il quotidiano.