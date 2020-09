E se qualcuno stesse utilizzando la vicenda dell'esame Suarez per screditare Raffaele Cantone? Il Fatto Quotidiano parte da un dubbio legittimo: il magistrato, che ha annunciato alle agenzie di stampa la sospensione dell'inchiesta a causa della fuga di notizie, ora non ha solo il "problema" di andare avanti con l'investigazione. Ha anche da scovare le "talpe" interne tra Procura e Guardia di Finanza.



LE NOTIZIE - Si è detto "indignato", Cantone. Per tutto quello che è emerso, e che ha aiutato ovviamente la difesa dei soggetti indagati. Tra questi ultimi, ricordiamo, non c'è un solo tesserato della Juventus: gli avvocati dello studio Chiappero, ascoltati due giorni fa per ben sette ore, sono stati convocati soltanto come persone informate dei fatti. E allora, perché tutti questi "spifferi", come da citazione? Il Fatto spiega: " chi si riferisce? E perché lo fa pubblicamente? Se ritiene che le soffiate provengano dalla sua stessa procura, potrebbe convocare i colleghi “indiziati” e risolvere la questione. Non avrebbe alcun bisogno di inviare messaggi all’esterno. Anzi. Se sospettasse dei finanzieri che lavorano con lui a Perugia, idem”. Se l'ha fatto pubblicamente, poi, qualcosa vorrà pur dire: Cantone ha voluto mandare un messaggio all'esterno del suo ufficio. Si legge ancora sul quotidiano: "Si tratta di soffiate pesanti. E non perché stiano danneggiando l’indagine. Danneggiano piuttosto l’immagine di Cantone e la credibilità della sua leadership in Procura. Dove peraltro s’è insediato neanche 90 giorni fa".



SCREDITARLO - Leggendo i giornali di ieri, ovviamente qualcuno ha ignorato il monito del Procuratore: "La vera notizia è che qualcuno ha ignorato l’aut aut di Cantone. Proprio nel giorno in cui ha minacciato la sospensione delle indagini, qualcuno ha passato delle briciole di informativa ai giornalisti (che correttamente le hanno pubblicate)". Troppo grosso, il caso. Ma grossi, soprattutto, sono i nomi che circolano. Elementi che ricordano il caso Palamara, che anche con la Juve ha qualche conto in sospeso. Chiosa così, il Fatto: "A proposito: nel maggio 2019, quando a Perugia esplode il caso Palamara, avviene più di una fuga di notizie, ma nessuno si ribella. Quando Cantone minaccia addirittura la sospensione delle indagini, per tutta risposta, qualcuno fa nuovamente filtrare notizie riservate. Se Cantone avesse voluto mettersi in mostra, sarebbe stato sufficiente far circolare audio e video dell’esame di Suarez, che avrebbe fatto il giro del mondo. Ma non è avvenuto. Forse la domanda giusta non è chi comanda a Perugia. Il punto è un altro: qualcuno, in possesso di notizie riservate, fuori dalla Procura, vuole indebolirlo pubblicamente. Chissà perché".