Cinque indagati per falsità ideologica e rivelazioni di segreti d'ufficio. Da qui si riparte per il 'caso Suarez', l'esame-farsa che l'attaccante dell'Atletico Madrid ha svolto per ottenere la cittadinanza italiana. Il club bianconero continua a ritenersi estraneo all'organizzazione del test, allo stesso tempo la Procura continua a indagare per far luce su ogni risvolto della situazione. Alla base, una certezza: la Juventus viene vista come 'persona informata dei fatti', non rischia nulla nel concreto.



PARLA CANTONE - In un'intervista a La Nazione, il Procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha parlato dell'indagine in corso: "Anche se non ne abbiamo più parlato, almeno ufficialmente, il nostro lavoro sulle presunte irregolarità nell’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia non si è praticamente mai fermato". In questi mesi, di polemiche e chiacchiere, gli inquirenti hanno continuato a svolgere il proprio lavoro nell'ombra. Ma si attendono aggiornamenti a breve: "La nostra scelta fatta qualche tempo fa è stata criticata, ma alla fine non si è rivelata sbagliata. Da allora, infatti, non è più uscita alcun tipo di indiscrezione, ma questo non significa che fossimo con le mani in mano, anzi. Io ho solo chiesto di sospendere una serie di atti che sono stati spostati di pochissimo. Mantenere il riservo è sempre l’ideale in questi casi", ha ancora rivelato Cantone. Quando si attendono novità? Già nelle prossime settimane...