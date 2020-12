1









La Juve sapeva dell'inchiesta su Suarez? I nuovi dubbi del pool di investigatori di Perugia sono tutti qui, sulla posizione del club bianconero e sul perché, dopo averla imbastita, la Juventus ha lasciato perdere l'affare Suarez. Scrive Gazzetta: "Per i pm c’è qualcosa di nuovo sul ruolo del club. Fino al punto di parlare di «gravi condotte di inquinamento probatorio poste in essere dal legale della Juventus, Chiappero, e dal managing director Paratici». Si sarebbe costruita una sintonia di versioni, è l’ipotesi dei magistrati, «volta a ridimensionare il ruolo della Juventus nella vicenda»".



FALSE DICHIARAZIONI - Paratici, come raccontato, è finito nel registro degli indagati per falsa testimonianza: ha nascosto i rapporti con i massimi livelli istituzionali (la Ministra De Micheli) e poi riferito il motivo del dietrofront su Suarez per la mancanza di tempi tecnici. Entrambe le situazioni sono state smentite.