L'avvocato Ruggero Distaso, esperto di diritto sportivo, ha parlato del caso Suarez spiegando quali sono i rischi per la Juventus: "Sarà difesa sicuramente da tanti legali. Dal punto di vista penale, la Juve rischia sanzioni amministrative. In chiave sportiva il rischio è quasi minimo: chi cerca di raggirare le norme sul tesseramento degli extracomunitari ha pene diverse in base alla responsabilità oggettiva o diretta, come nel caso della Juve visto il ruolo di Paratici nella vicenda. Nell'ipotesi peggiore, i bianconeri rischiano due punti di penalizzazione. Secondo quanto si legge, i legali della Juve avrebbero chiesto di facilitare l'esame; se così fosse, la Juve rischierebbe più dal punto di vista penale che da quello sportivo".