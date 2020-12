1









Ieri Fabio Paratici è stato chiaro: rifarebbe tutto ciò che ha fatto. Motivo in più per non dubitare della sua integrità morale. Eppure, siamo davanti solo alle prime fasi dell'inchiesta di Perugia sull'esame-farsa di Suarez. Nella città dell'ateneo più chiacchierato del momento, si indaga infatti anche sulla retromarcia della Juventus sull'uruguaiano. E tutto s'ingrossa.



LA BUGIA - Lo scorso 11 novembre, il procuratore di Perugia Cantone aveva chiesto a Paratici se si fosse mai interessato attraverso personaggi delle istituzioni o della politica. 'No' secco da parte del CFO juventino, che però è stato tradito dalla stessa dichiarazione della Ministra De Micheli, amica d'infanzia. Ora si vuole capire il motivo che si cela dietro quella risposta di Paratici, ma non solo: perché i dirigenti bianconeri sono improvvisamente spariti dopo aver creato così tanto trambusto per arrivare a Suarez? Eppure, l'okay dal Viminale era arrivato.



NESSUNA RISPOSTA - Come racconta il Corriere della Sera in edicola, nessuno si spiega la repentina retromarcia sull'attaccante uruguaiano: alla base, potrebbero esserci classiche strategie di mercato - se è vero, com'è vero, che la Juve lavorava su più piste -, però resta un aspetto che va chiarito. Per i PM della Procura, ci sono "seri indizi da sottoporre a un indispensabile approfondimento investigativo, che le violazioni dei rispettivi doveri d'ufficio siano state commesse dagli indagati a fronte di una promessa di utilità, rappresentata da futuri rapporti contrattuali con la Juventus".