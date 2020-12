Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul caso Suarez è emerso un altro colloquio. Stavolta tra la professoressa Spina e il marito. La prof., tifosa della Juventus, si è dichiarata "sotto shock" poiché Suarez nell'ultima lezione via Teams gli ha fatto capire di optare per un'altra squadra. "Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese, mi sembra poco credibile e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni (...) e ha detto che forse cerca un’altra squadra". La Juve avrebbe dunque detto a Suarez di restare a Barcellona per completare le pratiche per il passaporto, e che ne avrebbero riparlato a gennaio. Poi, l'Atletico.