Su Il Fatto Quotidiano online è emersa la volontà della Juventus su Suarez: 'la linea da Torino' era infatti quella di far sostenere a Suarez "esattamente come lo darebbe una persona che di mestiere non tira a pallone". Insomma, senza favoritismi. Il giudice allora perché ha sospeso i vertici dell'ateneo? Scrive il quotidiano: "Diversamente da quanto potrebbe sembrare in apparenza” la conversazione “non rivela alcun ‘ravvedimento’ da parte degli interlocutori né alcuna perdita di interesse da parte della Juventus al superamento dell’esame”, ma emerge “soltanto che il calciatore pretendeva addirittura di svolgere l’esame da remoto in Spagna, la qual cosa indispettisce l’avvocatessa Turco” che “già tanto si sta spendendo per la buona risuscita dello stesso”. Il “favoritismo” che la legale rifiuta “è solo l’esame da remoto che, però, sarebbe stato giuridicamente invalido” per ottenere il passaporto “e quindi non utile per la società calcistica”, sottolinea il gip".