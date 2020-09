Riprenderanno domani le indagini sul caso dell'esame di italiano di Luis Suarez, attaccante ex Barcellona accostato alla Juventus. Lorenzo Rocca, docente che ha fatto sostenere l'esame del Pistolero, sarà il terzo indagato per corruzione. Quali saranno le prossime tappe? Come si legge su La Gazzetta dello Sport: "​ I prossimi passi saranno l’analisi del contenuto di cellulari, pc e altri strumenti informatici e le audizioni di altre persone informate dei fatti, fra cui potrebbe esserci lo stesso Luis Suarez".