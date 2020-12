A causa degli ultimi aggiornamenti e delle intercettazioni che coinvolgono Paratici, il caso Suarez è tornato in auge, dopo un periodo recente in cui se ne è parlato poco. Nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera compaiono le dichiarazioni del Giudice per le Indagini Preliminari che si sta occupando del caso Suarez e dell'Università di Perugia. Queste le parole di Piercarlo Frabotta: "Assenza di qualsivoglia spunto investigativo che lasci fondatamente accreditare la sussistenza di intese corruttive tra gli odierni indagati e soggetti appartenenti all’entourage della Juventus".