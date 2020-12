Sul Corriere dello Sport in edicola, spuntano le intercettazioni sul caso Suarez. Qui Maurizio Oliviero parla più volte con Simone Olivieri, chiedendogli la possibilità di organizzare un corso per ottenere il B1 come richiesto dalla Juventus.



Ore 15.24

Oliviero: «Io per rapporti storici conosco un po' per dire la dirigenza della Juve e per una serie di questioni il nostro centravanti che sta arrivando da Barcellona»

Olivieri: «Sii»

Oliviero: «Suarez»

Olivieri: «Ok»

Oliviero: «Allora la Juve va ovviamente a parlare per il famoso test B1».

Olivieri: «Si c'ho pensato ieri a sta cosa»

Oliviero: «Allora mi chiama questo mio amico di Barcellona dal Consolato... mi dice “Maurizio so che tu li conosci, loro chiedono a noi, se mettete in moto una cosa perché qui prima del 12-13 ottobre non gli potremo mai fare il test...quindi...”».

Olivieri: «Eh, ma noi glielo facciamo ad hoc»

Oliviero: «Esatto...allora io gli ho detto “ferma tutto perché io questa cosa la voglio fare a Perugia”.

Olivieri: «Per me è assolutamente fattibile»

Ore 17.34

Oliviero: «Tutto a posto, ne ho parlato con lei (rettore) e ho comunicato alla Juve... io a questo punto li metterei in contatto con te»

Olivieri: «Perfetto, grazie».



Ore 17.52

Oliviero: «Allora mi ha appena telefonato Paratici, mi ha detto “va bene allora scelgono Perugia e non Siena”».

Olivieri: «Perfetto»

[...]

Oliviero: «Domani mattina Paratici mi darà il loro contatto interno» […] «Mi raccomando Simò perché noi qui ce giochiamo anche l'immagine».