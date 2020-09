Ci sono 8 telefonate che coinvolgono e tirano in ballo la Juve nel caso Suarez. Otto chiamate servite per fissare l'esame di lingua in quel di Perugia, delle quali l'edizione odierna di Repubblica scrive così:



“La prima di queste chiamate è stata fatta il 7 settembre da Federico Cherubini, che nel club bianconero ricopre il ruolo di Head of football team and technical areas. In pratica, il braccio destro del direttore sportivo Fabio Paratici”.



“La società si è informata con il consolato italiano a Barcellona e dall’ufficio diplomatico le hanno indicato due città universitarie cui può rivolgersi: Siena e Perugia. Cherubini, che è di Foligno, chiama quindi una sua vecchia conoscenza: il rettore della Statale di Perugia Maurizio Oliviero. Questi gli spiega che bisogna rivolgersi all’Università per Stranieri, di cui lui conosce il direttore generale, e quasi omonimo, Simone Olivieri”.



“Il rettore spiega a Olivieri (indagato per falso ideologico, rivelazione di segreto e corruzione), quale sia l’esigenza del club. Non fa il nome di Cherubini, ma, curiosamente, dice di essere stato contattato da Paratici. «Sai che io ho buoni rapporti con la dirigenza della Juve — aggiunge — Non fatevi scappare l’occasione, può essere un ottimo ritorno di immagine per voi». Il dg lo invita però a parlare con la rettrice Giuliana Grego Bolli (anch’essa indagata per gli stessi reati). Oliviero, alla rettrice, ripete i medesimi concetti: Suarez, Juventus, esame”.



“La Juve già dal 15 settembre ha mollato l’uruguaiano perché ha capito che non riuscirà ad avere il passaporto in tempo utile, tuttavia Cherubini richiama Oliviero. Mette il telefono in vivavoce, perché c’è anche Paratici che vuole ringraziare il rettore: «L’enturage di Suarez è rimasto soddisfatto»”.



“Tra la prima chiamata di Cherubini e l’ultima, ci sono tre conversazioni telefoniche tra l’avvocata della Juventus Maria Turco e Simone Olivieri. A una di queste assiste, praticamente senza parlare, anche l’altro avvocato dei bianconeri Luigi Chiappero. Turco e Chiappero vengono sentiti questa mattina dai pm di Perugia, in qualità di testimoni informati dei fatti. Secondo la procura, invece, il test era pilotato e Suarez conosceva a memoria le risposte da dare. I finanzieri ritengono di aver ritrovato la prova madre del taroccamento: il pdf con le immagini che Suarez doveva descrivere in italiano. La professoressa Stefania Spina le ha mandate al giocatore attraverso la app Teams, e poi le ha girate via mail al suo esaminatore”.