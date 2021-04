Nel caso Suarez che ieri ha portato a galla nuovi retroscena come il verbale di Agnelli, un ruolo importante è stato svolto da, l’uomo che in casasi occupava dei contratti, tagliato lo scorso ottobre. La versione dell’ex segretario generale bianconero in merito alla mail inviata all’avvocato di Suarez va in contrasto con quella di Agnelli: “ll 30 agosto 2020 prima di mandare la mail all’avvocato Zaldua ho provato a chiedere il nullaosta a Paratici. Lui nel messaggio di risposta mi ha scritto di mandarla prima al presidente Andrea Agnelli e poi all’avvocato del calciatore. Io risposi che avevo già mandato tale proposta al presidente un’ora prima perché Paratici mi aveva già detto di procedere in tal senso. Il presidente non mi ha mai risposto ma Paratici mi ha riferito che ci aveva parlato lui e che potevo procedere con l’invio all’avvocato Zaldua”. Queste le sue parole riportate dal Corriere della Sera in merito alla mail che Agnelli non si ricordò di aver ricevuto.