Da Perugia giungono novità in merito all’esame farsa sostenuto da Suarez in data 17 settembre. Come riporta il Corriere dell’Umbria, la commissione disciplinare avrebbe deciso un periodo di nove mesi di sospensione per la professoressa Stefania Spina, la docente d’italiano dell’attaccante dell’Atletico Madrid: “Palazzo Gallenga sembra dunque voler usare il pugno duro contro la prof che del suo alunno speciale diceva “non spiccica una parola, coniuga i verbi all’infinito”. La stessa che, intercettata, diceva che non si poteva non promuovere, da quel certificato linguistico dipendeva il suo ingaggio milionario alla Juventus”.