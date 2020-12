1









Secondo quanto riportato da Tuttosport, Suarez si è presentato all'Università di Perugia conoscendo già le domande degli esaminatori. Aveva, sostanzialmente, imparato le risposte a memoria. Il giocatore l'avrebbe ammesso davanti ai magistrati che l'hanno ascoltato in videoconferenza come persona informata dei fatti. TS ribadisce come la Juventus abbia sempre sostenuto "di non aver fatto pressioni per avere una corsia preferenziale nell’ottenimento della cittadinanza a Suarez e quindi tesserarlo, ma di essersi informata per conoscere procedura e tempi". La decisione di soprassedere al tesseramento è dettata dall'impossibilità di chiudere l'operazione prima della fine del mercato.