Arriva anche la presa di posizione dell’Università per Stranieri di Perugia, che attraverso un comunicato stampa, si difende dalle accuse in merito alle irregolarità emerse nel test di italiano sostenuto da Luis Suarez: "In relazione agli accertamenti in corso, l'Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l'esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso".