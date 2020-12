A Calcio&Finanza, ecco il parere dell'Avvocato Ferriolo - esperto di Diritto internazionale di LCA Studio Legale - sul caso Suarez con Paratici indagato.



VIOLAZIONI - "Alla luce di quanto letto sui media, diventa sempre più concreta l’ipotesi che la Procura della Figc possa ritenere che tali comportamenti corrispondano a violazioni delle norme poste a tutela dell’ordinamento sportivo in materia di tesseramenti. Bisognerà vedere se ci sarà un collegamento, ovverosia se questi soggetti effettivamente rappresentavano la Juventus. In tal caso si potrebbe configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva dato che la società risponde direttamente del comportamento di chi la rappresenta".



NODO TESSERAMENTO - "Bisogna vedere, e questo sarà lavoro della Procura Federale, se gli atti posti in essere da dirigenti della Juventus possano integrare una violazione delle norme in materia di tesseramento. Anche perché quelle pressioni volte a fare ottenere il certificato di lingua potrebbero essere considerate propedeutiche ad ottenere attestazioni e documenti di cittadinanza falsi. Ma qui si parla di falso, bisogna capire bene la Procura cosa riterrà di fare. Quindi va atteso il deferimento".