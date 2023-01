Si aprirà mercoledì 11 gennaio ailper il presuntosostenuto da Luisil 17 settembre 2020, propedeutico all'ottenimento della cittadinanza italiana che, secondo la ricostruzione dellaguidata da Raffaele, sarebbe stata necessaria per completare il passaggio del bomber alla. Tra i testimoni, oltre allo stesso giocatore, ci saranno anche Andreae Federico, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza.Secondo l'accusa, il test sarebbe stato aggiustato per favorirne il superamento con domande e risposte condivise con il candidato, chiamato ad essere esaminato in una sessione presumibilmente creata ad hoc per lui. Il processo si apre a carico dell'allora rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Le ipotesi alla base del quadro accusatorio sono di