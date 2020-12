Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sarebbero conseguenze per la Juventus dal punto di vista della giustizia sportiva. Come raccontato dal canale satellitare, infatti, quella su Suarez è un'indagine legata a un reato penale, che lede l'articolo 371 bis. Dunque, nel caso in cui dovesse essere riscontrata una colpevolezza, sarebbe per lo stesso Fabioe l'avvocato(indagato così come la collega Maria Turco) all'interno di un'inchiesta esclusivamente legata a un reato da codice penale. Altro discorso riguardere la responsabilità oggettiva: leggi qui per approfondire.