Il caso Suarez sta gonfiando di giorno in giorno, di ora in ora e gli anti-Juve stanno facendo di tutto per screditare il club bianconero che tra l'altro neanche risulta sotto inchiesta. Non importa, però, i processi mediatici sono già partiti. E' bastato anche solo sentire il nome di Fabio Paratici in un'intercettazione per far partire l'ennesimo putiferio. Il dirigente bianconero, come il club, non è implicato nella vicenda ma viene tirato in causa da terzi. La sensazione è che la Juve sia di nuovo accerchiata, come negli anni di calciopoli. Qualcuno, anzi, di sicuro ancora ci spera. E voi che ne pensate? Questo l'appello del nostro direttore editoriale Marcello Chirico. Mandateci i vostri messaggi, sfogatevi qui su Ilbianconero.com.