Il Corriere della Sera, oggi in edicola, ha specificato il motivo del blocco alle indagini (solo formale) del caso Suarez. "Ciò che ha indispettito gli inquirenti sono le anticipazioni di atti non ancora svolti - si legge sul quotidiano -, come l'interrogatorio di Suarez in video-conferenza che stavano pianificando; o su alcuni accertamenti degli investigatori della Guardia di finanza non del tutto completati, che hanno dato l'idea di un'indagine svolta quasi in diretta, sotto i riflettori inevitabilmente accesi dalla popolarità del calciatore e della società coinvolti. Finendo per trasformarla in un evento-spettacolo, facendole perdere il crisma della serietà".