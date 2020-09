Come ha appreso l’Ansa, Luis Suarez non è indagato dalla procura di Perugia che coordina l’inchiesta sul suo esame d’italiano all’Università per gli Stranieri di Perugia. Al momento non risultano coinvolte nemmeno membri dell’entourage dell’attaccante del Barcellona. Quella di oggi – si legge – sarebbe solo una parte degli accertamenti alla quale stanno lavorando i magistrati di Perugia guidati dal procuratore Raffaele Cantone. L’impressione è che la questione farà discutere ancora per molto.