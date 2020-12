7









Il caso Suarez si infittisce, questa volta con l’aggiunta della presenza di una presunta talpa. È quanto scrive La Repubblica, che racconta come gli inquirenti che stanno lavorando all’indagine nutrano il sospetto della presenza di una talpa, che avrebbe informato la Juventus dell’indagine e delle intercettazioni che stavano svelando l’esame farsa organizzato dall’Università per gli Stranieri di Perugia, ad hoc per l’ex attaccante del Barcellona.



Queste le parole emerse dai pm (tra cui il procuratore Raffaele Cantore) di Perugia che avevano chiesto gli arresti domiciliari per gli agenti dell’ateneo, da poco sospesi dal giudice: “Gravi condotte di inquinamento probatorio poste in essere dal legale della Juventus Luigi Chiappero e dal Managing Director della società Fabio Paratici. Appare inconcepibile che l’avvocato Chiappero e Paratici hanno, con false dichiarazioni, reso maggiormente difficoltosa l’attività di ricostruzione dei fatti svolta da questo ufficio. Sussistono dubbi che i rappresentanti della Juventus siano venuti al corrente, tra l’8 e il 14 settembre, di questo procedimento e delle attività tecniche in corso”. In questo modo – si legge – i pm si spiegherebbero la brusca retromarcia effettuata da Chiappero, che aveva avviato la pratica Suarez in Viminale non rispondendo più al vice-prefetto con cui era in contatto, Antonella Dinacci.



LA RICOSTRUZIONE – L’attestato fu consegnato a Suarez il 17 settembre scorso, ma la Juve aveva già abbandonato questa pista già da tre giorni. Chiare le spiegazioni di Chiappero e Paratici, entrambi concordi sul fatto che il Ministero dell’Interno non avrebbe fatto in tempo ad espletare le pratiche necessarie per consegnare la cittadinanza nei tempi utili e la conseguente iscrizione nella lista Champions, ovvero entro il 6 ottobre. Per gli inquirenti si tratta di “falsa rappresentazione, poiché dal Viminale erano arrivati segnali opposti: Suarez poteva ottenere il passaporto nei tempi richiesti dalla Juve. Come spiegato da Rossana Rabuano, prefetto del Viminale che ha messo in contatto Chiappero con Dinacci: “L’ufficio in determinati casi può fare segnalazioni di urgenza dietro documentata richiesta, quindi la pratica poteva essere perfezionata anche a ottobre, salvo buon esito dell’attività degli uffici”.