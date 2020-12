1









Il Fatto Quotidiano in edicola parla delle ultime sul caso Suarez, spiegando il punto di vista degli inquirenti. "Gli inquirenti - si legge - sostengono che i contenuti della prova 'erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l’Università'".