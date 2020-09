3









L'avvocato Luigi Chiappero, legale della Juventus, e la collega Maria Turco sono arrivati in procura a Perugia per incontrare i pm che stanno indagando sull'esame di italiano svolto da Luis Suarez all'università per Stranieri di Perugia. Un esame "farsa", come lo hanno descritto i magistrati, per consentire all'attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana.



Come scrive l'Ansa, Chiappero e Turco vengono ascoltati come persone informate sui fatti e non come indagati. Turco è l'avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell'università Olivieri, che è invece indagato. Chiappero, invece, ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e Olivieri. Ricordiamo che nelle telefonate intercettate vengono riferiti anche i nomi di due dirigenti della Juventus, Fabio Paratici e Federico Cherubini.