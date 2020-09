Arrivano aggiornamenti sul caso dell'esame farsa di Luis Suarez. Stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport il giocatore non verrà sentito dalla Procura di Perugia questa settimana. Chi invece sarà ascoltata nei prossimi giorni sarà Giuliana Grego Bolli, rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, che ha deciso di non dimettersi. Le novità quindi, si legge sulla Rosea, arriveranno dalle indagini su cellulari e pc dei 5 indagati.

SERENO - La Juventus intanto non sembra particolarmente toccata dalla vicenda, nonostante il fascicolo per possibile illecito erariale aperto ieri dalla Corte dei Conti. Ad oggi, si sa che Fabio Paratici è stato solo nominato nelle intercettazioni mentre Federico Cherubini aveva solo sentito preventivamente l'Università di Perugia (non quella per Stranieri sede dell'esame) per avere semplici informazioni.