Perché da Perugia indagano sul reato di 'corruzione'? Il Fatto Quotidiano spiega nell'edizione odierna perché la Juve può temere questo tema: "Il certificatore dell’esame, Lorenzo Rocca, per esempio interrogato lo scorso settembre ha dichiarato di non sapere se ci fosse una contropartita ma ha confermato che “tuttavia che il dg mi parlò dell’eventualità che gli venne prospettata di attivare dei corsi con i ragazzi della primavera della Juventus”. C’è poi l’intercettazione in cui l’avvocata della Juventus Maria Turco, parlando con Olivieri, fa una sorta di promessa: “Poi io mi tengo. Io mi permetto poi se in futuro ci sono altre situazioni di appoggiarmi a voi! Su questo ci tengo'".