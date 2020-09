1









Nuove prove sul test farsa di Luis Suarez per la cittadinanza italiana. Secondo quanto riporta Ansa nei giorni precedenti al test venne inviato un Pdf che gli investigatori hanno recuperato e che è identico ai contenuti dell'esame. In cosa consisteva? C'erano ad esempio le stesse immagini che sono state mostrate al calciatore durante l’esame come un cocomero e un supermercato che l'attaccante doveva indicare durante l'esame. Suarez ha parlato poi della sua famiglia e dei figli, come gli era stato indicato nel file. E quando gli è stato chiesto di immaginare una città italiana, ha citato Torino, anche questa ben indicata nel Pdf. Elementi che confermano la tesi investigativa e anche le intercettazioni ambientali degli inquirenti che investigavano sull'Università dallo scorso febbraio.