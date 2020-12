1









Le nuove mosse della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia sul caso Suarez gettano agitazione in casa Juventus, essendo al centro dell’indagine anche 3 dirigenti del club. Sportmediaset fa il punto delle possibili sanziono in cui i bianconeri possono incappare: “Tutto ruota attorno all'articolo 32 comma 7 del codice federale, nato dopo il caso Passaportopoli del 2001, che norma i reati su "attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari". Le sanzioni variano a seconda della gravità dell'eventuale colpa: si va da un'ammenda per responsabilità oggettiva fino alla penalizzazione per responsabilità diretta sino ai casi di una retrocessione – assai improbabili nel caso juventino - o esclusione dal campionato. Alla fine, però, in caso di "semplice" mancata lealtà non si dovrebbe neppure ricorrere all'articolo 32 e tutto si risolverebbe con una ammenda. L'indagine Figc proseguirebbe anche se dalla giustizia ordinaria uscisse una assoluzione”.