Su Il Fatto Quotidiano spunta un retroscena sul mese di settembre, poco dopo arrivò l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia: "La Juve ha fretta, i tempi sono stretti. A leggere l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia Piercarlo Frabotta, i giorni che precedono l’esame sono frenetici. 'Ci stiamo interessando come legali della società della vicenda Suarez', spiega l’avvocatessa del club Maria Cesarina Turco l’8 settembre al dg dell’ateneo Simone Olivieri che darà – ad avviso del gip – “piena disponibilità”".



Come lei, anche la rettrice Grego Bolli garantisce la "massima facilitazione" dell'esame. Da qui parte la corsa alla data, la prima possibile: l'obiettivo è aiutare il ragazzo, così da avere anche il ritorno di immagine. Salvando le apparenze, almeno nell'idea originaria. Scrive ancora Il Fatto: "Una vicenda che il giudice definisce un “progetto criminoso”. Anche perché l’esame ad avviso degli inquirenti era stato preparato a tavolino e alcuni degli indagati erano consapevoli che Suarez avrebbe parlato un “italiano per amigos” perché la sua conoscenza era 'zero'.". Altro che certificato B1".