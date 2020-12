4









Il telefono squilla a vuoto, dall'altra parte tecnicamente dovrebbe esserci Luis Suarez. Ecco, più o meno è questa la situazione a Perugia: l'inchiesta sull'esame farsa dell'attaccante uruguaiano si è ingrossata, ha coinvolto vertici della Juventus e soprattutto un Ministro del Governo Conte. Però tutto ruota attorno al centravanti: in odore di Juve appena qualche mese fa, oggi felice all'Atletico Madrid. LA CHIAMATA - Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Procura di Perugia in queste settimane ha già provato a interrogare l'attaccante, ma senza riuscirci. Dall'Umbria è stata inviata una rogatoria: vogliono sentire Suarez in video conferenza. Il giocatore ha frapposto impegni e complicazioni, però è solo questioni di tempo: Suarez presto o tardi sarà sentito dalla Procura. In Italia si pensa ad altri interrogatori, intanto. A metà della prossima settimana dovrebbero essere sentiti Giuliana Grego Bolli, rettrice dell'Università per Stranieri, e il d.g. Simone Olivieri, il cui interrogatorio è in programma per giovedì.