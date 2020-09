Dopo essersi espresso già ieri su Twitter, il giornalista Rai Riccardo Cucchi ha commentato il caso Suarez negli studi di Sky Sport: "Sono sconcertato come molti italiani, mi vergogno per la difficoltà del nostro Paese nel rispettare le regole. Penso ai tanti studenti che studiano e ai 'nuovi italiani' che faticano ad avere la cittadinanza, e mi spiace per il corpo docente che sembra si sia prestato all'esame truffa. La speranza è che si impari a rispettare le regole a tutti i livelli. Il coinvolgimento di un calciatore naturalmente ci rattrista ancora di più".