La Figc ha aperto un'inchiesta e le intercettazioni pubblicate dal Corriere della Sera hanno messo i bianconeri al centro del palco (qui i dettagli). A Eurosport ha parlato l’avvocato Paolopenalista dello studio legale milanese LCA: "Si tratta di un provvedimento di perquisizione e sequestro che è stato disposto per attività di indagine già in corso. È possibile, e al momento è ciò che emerge, che Suarez e più in generale qualsiasi figura esterna, siano totalmente estranea ai fatti. Astrattamente non è, invece, impossibile immaginare un’estensione della contestazione a figure terze: per farlo, però, si dovrebbe ipotizzare un concorso nei reati. E questo può scaturire solo dalle intercettazioni.Sempre a Eurosport ha parlatoavvocato esperto di Diritto internazionale sportivo dello studio legale LCA: "Ci sono casi di responsabilità oggettiva penale che sfociano anche nella normativa sportiva e estendibili al club, ma non è questo il caso".